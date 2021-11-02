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رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى هنأا الشابة سارة منقارة بتعيينها مستشارة خاصة للحكومة الأميركية لحقوق المعاقين الدولية

2
NOVEMBER
2021
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هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون  الشابة اللبنانية سارة منقارة، على تعيين الرئيس الأميركي لها مستشارة خاصة للولايات المتحدة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة الدولية، واعتبرا  أن هذا التعيين "يشكل مصدر فخر واعتزاز لأهلها، وأصدقائها، وللشعب اللبناني بأسره، لأنه يعكس صلابة إرادتها التي دفعتها لتكون ناشطة لبنانية وعالمية في مجال حقوق ذوي الحاجات الخاصة ومناضلة من أجل دمجهم في المجتمع، إضافة إلى الثقة التي حظيت بها لدى أعلى السلطات في الولايات المتحدة الأميركية". 
 
ويتيح منصب منقارة، وهي من مدينة طرابلس، التأكد من أن الدبلوماسية الأميركية والمساعدات الخارجية، تروج وتحمي حقوق الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة في كافة أنحاء العالم.
 
يذكر أن منقارة هي مؤسسة جمعية Empowerment through integration، أو "التمكين من خلال الدمج" التي تعنى بدمج المعوقين في كافة مؤسسات المجتمع. وهي كانت شاركت مع جمعيتها في نشاطات "أسبوع الاستقلال" الذي أقيم في القصر الجمهوري في العام 2018 في الذكرى 75 للاستقلال، برعاية اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون، وعملت مع ورش العمل التي استحدثت يومها من اجل التوعية والتشجيع على حماية حقوق الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة.
 
في الصورة اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون خلال استقبالها الانسة سارة منقارة يوم شاركت في ورشة العمل في قصر بعبدا.
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