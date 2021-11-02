فريد البستاني: إن لم يجتمع مجلس الوزراء في ظلّ الأزمة فمتى يجتمع؟

A + A -

رأى رئيس لجنة الاقتصاد النيابيّة النائب الدكتور فريد البستاني أنّ "الأزمة المستجدّة مع السعوديّة تحتّم عقد جلسة لمجلس الوزراء، فور عودة الرئيس نجيب ميقاتي من الخارج''.



وأضاف البستاني، في بيان: "كنا نتمنى أن تكون اجتماعات الحكومة مفتوحة منذ نيلها الثقة لإقرار الإصلاحات الضرورية وتسريع عملية الإنقاذ ولكن ذلك لم يحصل، أما في ظلّ هذه الأزمة المستجدة فيصبح انعقاد جلسات مجلس الوزراء أمرا ملحا أكثر لكي تؤكّد التزامها بأفضل العلاقات مع دول الخليج ولا سيما السعودية من جهة، ومن جهة أخرى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية".

وتوجّه البستاني الى ضمائر جميع المسؤولين بالقول: "إن لبنان يعاني الأمرين ولكن الإنقاذ ممكن اذا عملتم عليه وتناسيتم خلافاتكم، لمرةٍ واحدة''.