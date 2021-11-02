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معلومة عن "حزب الله" يكشفها وهاب لأوّل مرة

2
NOVEMBER
2021
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رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أنّ "الأمور في المنطقة ذاهبة إلى التهدئة"، مشيراً إلى أنه "لا يستبعد زيارات خليجية إلى إيران وأخرى سوريّة إلى الخليج".


وكشف وهاب في حديث عبر قناة "الجديد" أنّ "معلوماته تشير إلى أنّ حزب الله بدأ بالانسحاب من اليمن"، وقال: "الحزب غير موجود أصلاً في اليمن بل لديه بعض المستشارين".


وأضاف: "من يقول أن حزب الله يُهيمن على الدولة، تكون لديه خرائط مضروبة، والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله تكلّم عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار 5 مرات وما زال القاضي في مكانه وما حصل في عين الرمانة يؤكد أن حزب الله غير مسيطر".

 

وأردف: "كلنا أدوات في لبنان، وسوريا مقرّ أجباري لعودة الأمور الى طبيعتها في لبنان ونحنُ بحاجةٍ الى تسوية لعودة العلاقات الخليجية السوريّة".

 

وقال: "موقفي واضح.. أنا حليف للمقاومة ولدي صداقات مع بعض الأشخاص في الخليج وهذه العلاقات لا تفرض عليّ أي شروط".

 

ولفت وهاب إلى أنه "لا يستبعد انسحاب الولايات المتحدة من شرق سوريا خلال أشهر، ما يعني أن يستعيد الجيش السوري النفط والقمح وغيره وبالتالي عودة الدور السوري في المنطقة".



وفي سياق آخر، وجّه وهاب "نداء لنصرالله لتقديم مازوت مجاني لاستخدامه في التدفئة"، وقال: "إيران قادرة على تأمين الكمية اللازمة ومجبورة في ذلك".

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