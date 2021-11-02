طقس متقلّب مع تساقط أمطار محلية

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يؤثر على لبنان طقس متقلب، مع احتمال تساقط أمطار محلية مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية.

ويعود الطقس إلى الاستقرار لعدة أيام بدءاً من الاربعاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين 19 و 26 درجة بقاعا بين 12 و 23 درجة وعلى الـ 1000م بين 13 و 21 درجة

- الجو : غائم جزئيا الى غائم اجمالا مع احتمال بعض الامطار المحلية

- الرياح : جنوبية غربية معتدلة 20 -45 كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلا 60 - 80??

- الضغط الجوي 1017 hpa

- الرؤية متوسطة

- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 26 درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: يستقر الطقس تدريجياً والحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين 19 و 27 درجة ، من 11 الى 24 درجة بقاعا و من 13 الى 22 درجة على 1000متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة 20-30كم/س يستقر الطقس تدريجياً نهاراً

الخميس: طقس مستقر والحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين 19 و 28 درجة ، من 9 الى 27 درجة بقاعا و من 13 الى 23 درجة على 1000متر والجو قليل السحب الرياح شمالية غربية ضعيفة 20-30كم/س يستقر الطقس تدريجياً نهاراً.