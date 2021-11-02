الموت يفجع تمام سلام

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نعى رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام مستشاره الإعلامي المرحوم عبد الستار اللاز. وقال: وداعًا أيها الصديق الإنسان ، يا ابن بيروت البار ، يا آدمي".



وأضاف: " تعرفت عليك بداية عن بعد من خلال قرائتي لمقالاتك بإعجاب لتحليلاتك السياسية حول الأوضاع عامة واللبنانية خاصة . لاحقا تعرفنا شخصياً ونشأت بيننا علاقة تقدير واحترام نتج عنها بعد سنوات علاقة مهنية مباشرة حين عملت معي مستشاراً إعلامياً في فترة عصيبة مرّت علينا في لبنان".



وتابع: "قمت بمهمتك الدقيقة على أفضل وجه وبكفاءة مشهود لها من الجميع والأهم بإخلاص وتفانٍ ومهنية عالية. غيابك خسارة كبيرة لي شخصياً ولمعارفك في عالم الإعلام والصحافة. تغمدك الله برحمته واسكنك فسيح جناته وعزائي لحرمك العزيزة سلام ولابنائك وجميع آل اللاز الكرام .. إنا لله وإنا اليه راجعون".