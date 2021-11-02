الشؤون الاجتماعية والتفتيش المركزي والبنك الدولي وفريق Impact في اجتماع حول البطاقة التمويلية

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عَقَدَ وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار إجتماعاً بحضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وممثليّ البنك الدولي حنين السيّد وخليل داغر، مسؤول المعلوماتية في التفتيش المركزي شربل نعمه وفريق منصّة “IMPACT” برئاسة الدكتورة كارول شاراباتي والذي ضمّ مهندسين، إستشاريين، مطوّرين، مبرمجين تقنيين ومسؤولي الاعلام والتواصل للإطلاع على التحضيرات التي ستواكب مراقبة عملية إطلاق البطاقة التمويلية .

قدّم فريق “IMPACT” عرضاً مفصلاً عن المراحل التقنية المواكبة لإطلاق البطاقة التمويلية والمتصلة بكيفية التسجيل على المنصة، الاستمارة بكافة مراحلها والمعلومات المطلوبة ضمنها، مركز تلقّي الاتصالات الـ (Call Center) والمهام الموكلة اليه لجهة تلقّي الشكاوى والاجابة على أسئلة المواطنين، خطّة التواصل والحملة الاعلامية لاطلاق ومواكبة البرنامج، جهوزية الخوادم (Servers) في أوجيرو، حماية وأمن البيانات، التدقيق الداخلي والرقابة الرقمية للتفتيش المركزي والتدقيق الخارجي من قبل شركات مختصة الى جانب مراقبة البنك الدولي. وبعد هذا العرض المفصّل، أكد الفريق جهوزيته للبدء في تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية.

بدوره، أشاد الوزير حجّار بالعمل النوعي والمبتكر الذي يمثل فخر الصناعة اللبنانية بكل ما للكلمة من معنى وأكد أنه لا خلاص للبنان الا من خلال شبابه المثقّف والصامد في أرضه، مبدياً إعجابه بما أنجزه فريق عمل المنصة “IMPACT” خلال العامين المنصرمين.

من جهته، أكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية أن عقارب الساعة لن تعود الى الوراء في العمل الرقابي الرقمي للتفتيش المركزي الذي يراقب ويوجّه وينسّق ويتابع من خلال أداته الرقمية بفريقٍ متواضع من المفتشين العامين والمعاونين. وأضاف عطية: " سيراعي برنامج البطاقة التمويلية على منصة “IMPACT” منذ اللحظة الاولى لاطلاقه، تنفيذ المبادىء الخمسة لحوكمة البيانات التي سيتم تكوينها وهي: الشفافية، العدالة المجتمعية، الخصوصية، أمن البيانات وحمايتها. كما حيّا فريق “IMPACT” الذي ما زال مؤمناً بلبنان ويبذل كل جهد لمساندة التفتيش المركزي في نقلته النوعية من الرقابة التقليدية الى الرقابة الرقمية، التي تحقّق نتائج سريعة وملموسة في كيفية إدارة الازمات وإنجاح الخطط الوطنية الاستراتيجية.