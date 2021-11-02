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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021

2
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن الإحاطة التي توفرت للرئيس ميقاتي في قمة المناخ هي رسائل واضحة للسعودية برسم سقف للأزمة هو رفض زعزعة الاستقرار في لبنان بعد تجربة سفن كسر الحصار، لأن الجميع اختبر التصعيد واكتشف أنه يبرر خيارات أكثر خطورة


خفايا

قال سياسي مخضرم إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجأ إلى مفردات برنامج من سيربح المليون للوزير جورج قرداحي عندما قرر اللجوء إلى أمير قطر، باعتباره صاحب خبرة مع القطيعة السعودية، والمفردة هي الاستعانة بصديق وأن الأمير استعار دور قرداحي في برنامج المسامح كريم

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يخشى دبلوماسي عربي في بيروت ان تكون ازاحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على جدول الأعمال الايراني نظراً لقدرته على بناء الجسور مع جيرانه الخليجيين.

 

لاحظت أوساط متابعة ان بيان المطارنة الكاثوليك في شأن حادثة الطيونة أتى منحازاً الى حياد "مسيّس" وأقل بكثير مما توقعه أهالي عين الرمانة والموقوفون.

 

 

 

اللواء: اسرار

همس
ما تزال الاعتبارات التي أملت إلغاء «خلية الأزمة» خفية عن الوزراء المشاركين، وقوى سياسية أخرى!


غمز
نأى محللون على الشاشات بأنفسهم عن الخوض بإشكالات كلام قرداحي المرفوض، وحسابات عدم قطع مصادر الرزق..


لغز
تضغط جهات نافذة لاستئناف التعليم الرسمي، كل جهة في منطقتها بما يشبه الفدرالية التربوية!

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