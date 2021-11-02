الديار: مذكرات توقيف بحق «قواتيين»

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

مع اكتمال تسليم ملفات التحقيق من قبل مديرية المخابرات في الجيش، اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة القاضي فادي صوان مذكرات توقيف بخمسة موقفين ينتمون الى القوات اللبنانية بعد ثبوت تورطهم باطلاق النار في «مجرزة» الطيونة، وذلك بعد اصدار مذكرات توقيف بحق 8 آخرين يوم الخميس الماضي. وقد استجواب بالامس 3 موقوفين من منطقة الشياح، و12 من عين الرمانة من اصل 20 موقوفا، وتم اخلاء سبيل 8 موقفين لا علاقة لهم بالاحداث، وتم توقيفهم لتواجدهم في المكان، وتم تقديم طلبات اخلاء سبيل جديدة ينتظر ان يبت بها الخميس المقبل.