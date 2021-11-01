living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الإقتصاد: لبنان أمام خسارة كبيرة

1
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف وزير الإقتصاد، أمين سلام، لبرنامج "ضروري نحكي" عبر الـ"OTV" أنّ "لبنان أمام خسارة كبيرة بمئات ملايين الدولارات في خلال فترة قصيرة نتيجة توقف الصادرات إلى السعودية ودول الخليج".

وقال إنّ "وقف التصدير يمكن ان يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية التي كانت معدّة للتصدير إلى السعودية ودول الخليج".

وشدّد على أنه "لا يمكننا أبداً تحمّل توقف تحويلات المغتربين الموجودين في دول الخليج".

وأكّد سلام أنّ "مشاورات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في غلاسكو فيها الكثير من الايجابية والدعم"، لافتاً إلى أنّ "هناك مشاورات على مستوى عالٍ وأكبر من موضوع وزير أو حكومة من أجل حلّ الأزمة المستجدّة".

وأشار إلى أنّ "رسالة الرئيس ميقاتي واضحة جداً وهي تلقى دعم المجتمع الدولي الذي حثّ على عدم إستقالة الحكومة ونحن مستمرّون بمهمة معاً للإنقاذ".

ولفت إلى "أنّنا اليوم نعيش أزمة وأعطي الثقة الكاملة للرئيس ميشال عون والرئيس ميقاتي الذي يجتمع مع أصدقاء لبنان في غلاسكو وفي مقدّمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل التخفيف بين الهوة القائمة بين السعودية ولبنان".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout