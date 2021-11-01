وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: لا إستقالة للحكومة.. والأمور تحل بالحوار لا بالإملاء

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أكّد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أنّ "الحكومة باقية ولا إستقالة، الوزراء مصمّمون على اكمال المهمة التي جاؤوا من أجلها وكل وزير يعمل في وزارته من دون أي عائق وكأن الحكومة تجتمع كل يوم".

ولفت في حديث ضمن برنامج "ضروري نحكي" عبر شاشة الـOTV إلى أنّ "هناك سوء تفاهم مع السعودية وفي الحوار تُحل الأمور وليس بالإملاء، ولا يمكنني أن أكفل للسعودية أنّ كل اللبنانيين معها".

وكشف عن أنّ "هناك اتصالات يقوم بها الرئيس ميقاتي في غلاسكو وسيجتمع بوزير خارجية أميركا ولدينا اتصالات مع الدول العربية من أجل حلّ الأمور فنحن نريد علاقات ممتازة مع السعودية"، لافتا إلى أنّ "الإمارات ليس لديها سفير في لبنان لكنّها سحبت دبلوماسييها وأبقت على سفير لبنان لديها ولا مشكلة مع سلطة عمان".

وأشار في سياق حديثه إلى أنّ "تصريحات الوزير جورج قرداحي كانت قبل توزيره ولديه في نفس الوقت تصريحات تشيد بالملك سلمان والسعودية وولي العهد".

وختم قائلا: "الخلافات بين الأشقاء تكون صعبة أحيانا لكن في النهاية ستحل المشاكل".