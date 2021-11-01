living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: لا إستقالة للحكومة.. والأمور تحل بالحوار لا بالإملاء

1
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكّد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أنّ "الحكومة باقية ولا إستقالة، الوزراء مصمّمون على اكمال المهمة التي جاؤوا من أجلها وكل وزير يعمل في وزارته من دون أي عائق وكأن الحكومة تجتمع كل يوم".
ولفت في حديث ضمن برنامج "ضروري نحكي" عبر شاشة الـOTV إلى أنّ "هناك سوء تفاهم مع السعودية وفي الحوار تُحل الأمور وليس بالإملاء، ولا يمكنني أن أكفل للسعودية أنّ كل اللبنانيين معها".
وكشف عن أنّ "هناك اتصالات يقوم بها الرئيس ميقاتي في غلاسكو وسيجتمع بوزير خارجية أميركا ولدينا اتصالات مع الدول العربية من أجل حلّ الأمور فنحن نريد علاقات ممتازة مع السعودية"، لافتا إلى أنّ "الإمارات ليس لديها سفير في لبنان لكنّها سحبت دبلوماسييها وأبقت على سفير لبنان لديها ولا مشكلة مع سلطة عمان".
وأشار في سياق حديثه إلى أنّ "تصريحات الوزير جورج قرداحي كانت قبل توزيره ولديه في نفس الوقت تصريحات تشيد بالملك سلمان والسعودية وولي العهد".
وختم قائلا: "الخلافات بين الأشقاء تكون صعبة أحيانا لكن في النهاية ستحل المشاكل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout