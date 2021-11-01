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سلسلة أحكام للعسكرية... وحكم بالإعدام بحق قاتل مجند في الجيش

1
NOVEMBER
2021
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أصدرت المحكمة العسكريّة برئاسة العميد الركن منير شحادة سلسلة أحكام بالأشغال الشاقة مع التجريد من الحقوق، وحكماً بالاعدام.

فقد أصدرت أحكاماً بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة مع التجريد من الحقوق، ودفع غرامة مالية بقيمة مليون ليرة، بحقّ كلّ من داني نخلة سعيد، اشتياق عزيز زينة، حنا مارون العمار، يولا عزيز زينة، القاصر جوني داني سعيد، القاصر مارون داني سعيد، والقاصر مارون حنّا العمار، وذلك لإقدامهم على التعامل مع العدو الاسرائيلي واستحصالهم على الجنسية الاسرائيلية وعلى دخول الأراضي الفسطينية المحتلة من دون إذن من الحكومة اللبنانية.

كما صدر حكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة مع التجريد من الحقوق بحقّ كلّ من عريف أمين طانيوس وآيات علي اسماعيل، لإقدامهما في محلة طليا، على ضرب وإحراق الطفلة "ترايسي" البالغة من العمر 7 سنوات وتعنيفها، مسبّبين لها حروق بالغة وتشويهاً كبيراً في جسمها.


أما الارهابيون الذين حكم عليهم بالأشغال الشاقة لـ20 سنة مع التجريد من الحقوق، فهم: وسيم أحمد القص، الفلسطيني كايد كايد، يحيى محمد الجاسم (أبو مصعب)، سراج الدين علي، مصطفى زريقات، الفلسطيني توفيق أحمد طه (لقبه أبو محمد المقدسي)، الفلسطيني منير أحمد مزيان، رائد خالد طالب، ابراهيم رياض المحمود، وسام أحمد القص، داني أحمد القص، أمجد نهاد الخطيب، ونبيل كامل بيضا، وذلك لإقدامهم على الانتماء الى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية والتدخل في جرم تمويل ارهاب.

كما حكم بالاعدام على بشارة مرهج جعفر، لإطلاقه النار عام 2018 في بعلبك، من سلاح حربي غير مرخص باتجاه عناصر من الجيش اللبناني ما أدى الى اصابة الملازم أول شربل عون ووفاة المجنّد "م.خ." (محمد الأشقر) أثناء قيامهما بمهامهما.

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