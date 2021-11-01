living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المصري زارسلام وسلمه مذكرة بمطالب عمال المخابز ومعاناتهم

1
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ببيان، أن "رئيس النقابة شحادة المصري زار اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور أمين سلام في مكتبه بالوزارة، وعقدا اجتماعا مطولا، وسلمه مذكرة بمطالب ومعاناة العمال وأجورهم وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم  المشروعة التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء وعدم تطبيق قانون العمل على عمال الأفران". 
 
وأشارت إلى أن "عمال الأفران هم الطرف الأساسي وأصحاب الخبرة والكفاءة بصناعة الخبز، ومن حقنا أن نعلم على أي دراسة يتم تسعير ربطة الخبز، علما أن نقابة عمال المخابز كانت ممثلة برئيس  النقابة  في لجنة دراسة وكلفة صناعة الرغيف التى شكلها الوزير السابق راوول نعمة، وأبعدنا في حجة وباء كورونا، وأكملت اللجنة اجتماعاتها. وعند صدور تسعيرة ربطة الخبز، طالبنا الوزير نعمة بتصحيح الخلل في الدراسة، ولم نجد الآذان الصاغية". 
 
وقالت: "ولأن رغيف الخبز يشكل المادة الأساسية والحيوية لجميع المواطنين، طالبنا معالي الوزير بتشكيل لجنة لدراسة كلفة سعر ربطة الخبز من أصحاب الخبرة والكفاءة تضم كل المعنيين بصناعة الخبز لإجراء دراسة ميدانية على أرض الواقع، وبكل شفافية وموضوعية، من أجل تسعير كلفة ربطة الخبز وإعطاء العمال حقوقهم المشروعة". 
 
ولفتت إلى أنه "تم التداول في الأوضاع الراهنة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل ومعاناة المواطنين في هذا الواقع المر والأليم الذي نعيشه"، معتبرة أن "الاجتماع كان إيجابيا وبناء ساده جو من الصراحة والشفافية والشعور بالمسؤولية الوطنية، وخصوصا لرغيف الخبز، الذي اعتبره معالي الوزير حقا مقدسا لجميع المواطنين ويجب الحفاظ على جودته ونوعيته". 
 
وختمت: "سيبقى شعارنا: لن نكون شهود زور على رغيف خبز العمال والفقراء، فكلنا أمل بثقة معالي الوزير ونزاهته ورعايته ودوره في حماية رغيف الخبز وحقوق العمال". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout