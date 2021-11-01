ميركل لميقاتي: المانيا مستعدة لدعم لبنان في كل المجالات

A + A -

اجتمع الرئيس ميقاتي مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بمشاركة وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.

واكدت ميركل “استعداد المانيا لدعم لبنان في كل المجالات” واعطت توجيهات الى مستشاريها للنظر في المطالب اللبنانية التي عبّر عنها الرئيس ميقاتي في مجال البنية التحتية ومواكبة مسار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي وملف النازحين السوريين.

واكدت “حرص المانيا على دعم استقرار لبنان واستعادة عافيته”، واشادت “بحكمة الرئيس ميقاتي في التعامل مع التحديات السياسية الداخلية والخارجية”.