النائب فيصل الصايغ لtayyar.org بعد حديثه عن إمكان طرح الثقة بقرداحي في البرلمان: أمر وارد لكن آليّاته معقّدة

A + A -

بعد كلامه عن إمكان طرح الثقة بوزير الاعلام جورج قرداحي في مجلس النواب، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ للـtayyar.org، أننا لا نزال في مرحلة الضغط حتى يستقيل قرداحي من تلقاء نفسه أو أن تقيله الحكومة.



وأضاف الصايغ أن الحكومة وحتى تتمكن من أن تقيل الوزير بحاجة لثلثي أعضائها وهو ما يبدو متعذّراً لغاية الان، وقال الصايغ:"أما بالنسبة الينا فسنبقى نعطي فرصة للوساطات التي تحصل لايجاد مخرج، والمأخذ ليس فقط على الكلام الذي صدر عن الوزير قبل أسابيع من توليه المنصب الوزاري إنما أيضاً على كلامه في المؤتمر الصحافي الذي تلا الأزمة لأنه ثبّت ما كان يقوله خلال البرنامج التلفزيوني، وكان فيه نوع من التحدّي".



وأضاف الصايغ أنه صحيح أن المشكلة هي أبعد من مشكلة تصريح وواضح من الجوّ الخليجي هذا الأمر، لكن من الممكن أن تكون استقالة قرداحي مدخلاً للحلول الاوسع، وباباً قد يُفتح أمام طرح معالجة أساس المشكلة.



وختم الصايغ حديثه بالقول أنه يحق لأي نائب في أن يطرح الثقة بوزير أو أكثر لناحية أدائه الوزاري لكن هناك آليات قد تكون معقدة واجب اتباعها، واذا لم يتركوا لنا الخيار قد تُطرح الثقة بقرداحي في البرلمان وعندها ستُكشف نوايا الكتل النيابية.