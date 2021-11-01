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اجراء من وزارة الاتصالات بشأن المكالمات الدولية.. ماذا في التفاصيل؟

1
NOVEMBER
2021
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اعلنت وزارة الاتصالات في بيان انه “نظرا لتكلفة المكالمات الدولية على الوزارة بالعملات الاجنبية، كون المشغلين الدوليين يحتسبون التعرفة بالعملة النقدية بالدولار الاميركي fresh dollars وبالتالي يؤدي الى اعباء كبيرة في موارد الخزينة، ما يعيق الدولة اللبنانية تسديد المتوجبات المالية المترتبة عليها تجاه المشغلين الدوليين، فان الوزارة وضعت قيد التنفيذ، القرار اللازم لتعديل التعرفة على المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة من الشبكتين الثابتة والخليوية العائدة لوزارة الاتصالات الى دول العالم، بشكل يغطي الكلفة الدولية، وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني ٢٠٢١.”

وتؤكد وزارة الاتصالات في البيان “انها تقوم بهذا الاجراء لتتمكن من الاستمرار بتأمين المكالمات الهاتفية الدولية بنوعية جيدة علما أن هذا الاجراء لن يؤثر على كلفة المكالمات المحلية والدولية عبر whatsapp، facetime،IMO،Botim، Viber،… وغيرها من وسائل التواصل عبر تقنية OTT.”

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