هل فعلا ينوي المستقبل والقوات الاستقالة من مجلس النواب؟

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أكدت مصادر متابعة لموقعنا أنه في الكواليس السياسية لحلفاء القوات وتيار المستقبل في الدول المجاورة هناك جوّ بالدفع نحو استقالة الطرفين من المجلس النيابي ما قد يقرّب موعد الانتخابات، فهل الأمر دقيق؟

في هذا الاطار أكدت مصادر القوات اللبنانية للـtayyar.org أن الهدف من بث هذا الجوّ وتعميمه هو حرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية وهي الحاصلة مع دول الخليج القائمة على أثر موقف وزير الاعلام جورج قرداحي وبالتالي بدلاً من أن يكون التركيز نحو استقالة قرداحي هناك من تقصّد أخذ الموضوع في اتجاه استقالة من مجلس النواب. وقالت مصادر القوات لموقعنا:"نحن على مسافة أربعة أشهر من الانتخابات النيابية فماذا تقدم أو تؤخر الاستقالة من مجلس النواب؟"

وتابعت المصادر بالتشديد على أن "على الحكومة تحمّل مسؤووليتها من أجل معالجة المشكلة الطارئة عن طريق الطلب من وزير الاعلام الاستقالة، وإن لم تُتخذ هذه الخطوة، يتحمّل المسؤولون في السلطة المسؤولية ونحن لسنا بالسلطة".

مصادر تيار المستقبل أكدت من جانبها لموقعنا أن الهدف من هذا الكلام هو عملية إرباك لمسألة إجراء الانتخابات النيابية، وقالت:"بمنتهى الصراحة هل يُحل مجلس النواب اذا استقلنا واستقالت القوات؟ لا نعتقد ذلك، وبالتالي ماذا تكون الافادة من الاستقالة؟ وختمت مصادر تيار المستقبل بالقول: إن إكمال الورشة الشتريعية من داخل البرلمان، أفضل بكثير من الاستقالة!"