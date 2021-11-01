وزير الاشغال: لا بيع مطلقاً لمرافق الدولة

A + A -

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرافئ والنقل الإستراتيجي رومل صابر رافقه كل من رفيق حداد عضو لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي عن رئاسة الجمهورية، وجو بو جودة مدير مكتبه.

وجرى عرض الأوضاع العامة للمرافئ ومرافق النقل الأخرى، وتمّ التأكيد على أهميّة إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت ليأخذ دوره الريادي بين المرافئ على البحر المتوسط والمنط

وشدد حميّه على أن “المرفأ والمرافق الأخرى هي أصول للدولة ولا بيع مطلقاً لها مع إمكانية إشراك الخاص، للمساهمة في تطوير الإدارة وزيادة المداخيل، مما يضاعف القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني.