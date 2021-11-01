قوى الامن: توقيف مطلوب بجرائم سرقة في الرويس

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة منازل في الضاحية الجنوبية، ونتيجة توافر معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن تواجد أحد المشتبه بهم والمطلوب للقضاء، في محلة الرويس. تمكنت دورية من المفرزة، بتاريخ 30-10-2021، من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى أ. ر. (من مواليد عام 1992، لبناني) يوجد بحقه 3 مذكرات توقيف بجرائم سرقة بواسطة الكسر والخلع.



بالتحقيق معه، اعترف أنه نفذ عدة عمليات سرقة خلال عام 2020، بالاشتراك مع المدعو (ب. م.).



وبعد إلقاء القبض على الأخير، توارى عن الأنظار لفترة 6 أشهر، ليعاود نشاطه الإجرامي، فنفذ 6 عمليات سرقة منذ مطلع العام الحالي، وأنه كان يبيع المسروقات في أحد المخيمات، مقابل الاستحصال على المخدرات.



التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".