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أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن “لبنان وصل إلى المرحلة النهائية لتنفيذ مشروع توريد الكهرباء والغاز من مصر والأردن للبنان، عن طريق سوريا”.

وأكد، في حوار خاص مع “سبوتنيك”، أن الإدارة الأميركية أعطت رسائل طمأنة للجانب المصري والأردني بأن العقود التجارية لتوريد الغاز والكهرباء للبنان لا تشوبها أي أزمة، ولن تتأثر بقانون “قيصر” للعقوبات الأميركي الموقع على سوريا”.

وعن الأزمة الحالية بين السعودية ولبنان، أشار فياض إلى أن “الأزمة لها تأثير كبير وواضح على لبنان”، معربًا عن أمله أن “تكون الأمور بين لبنان والسعودية وكل دول الخليج على أفضل حال، وكذلك مع باقي الدول العربية”.