الرئيس عون واصل اتصالاته لمعالجة تداعيات قرارات دول خليجية وتشاور مع الرئيس ميقاتي في الخطوات الواجب اعتمادها

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النائب السيد اكد نيته طلب تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة لمواجهة منظمة اوفاك بالحقائق ولمطالبة السلطات الأميركية باتخاذ إجراءات بحق الذين قدموا لها معلومات كاذبة حوله

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، اتصالاته لمعالجة تداعيات القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، بسحب سفرائها من لبنان والطلب الى السفراء اللبنانيين فيها المغادرة، إضافة الى بعض الإجراءات، وذلك على خلفية الاعتراض على المواقف التي صدرت عن وزير الاعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة.

وفي هذا السياق، تشاور الرئيس عون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المشارك في قمة المناخ في مدينة غلاسكو، في الخطوات الواجب اعتمادها لمعالجة هذه التطورات، واطلع منه على نتائج الاتصالات التي اجراها مع عدد من المسؤولين الدوليين المشاركين في القمة، والتي تناولت الموضوع نفسه.

ويواصل الرئيس عون مشاوراته في هذا الصدد انطلاقا من الموقف الذي كان اعلنه السبت الماضي الذي اكد فيه على حرصه على إقامة افضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وضرورة مأسسة هذه العلاقات ومعالجة ما يطرأ من إشكالات من خلال الحوار المباشر.

النائب اللواء جميل السيد

على صعيد آخر استقبل الرئيس عون النائب اللواء جميل السيد، الذي ادلى بعد اللقاء بالتصريح الآتي:

"تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وشكرته على مبادرته بتكليف وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في واشنطن، الحصول على المستندات والتفاصيل المتعلقة بما يسمى العقوبات الأميركية الأخيرة. وتداولت مع فخامته في موضوع ان القضاء اللبناني مخول تلقائيا بموجب القوانين، ولاسيما قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالتدقيق في صحة الاتهامات الاميركية التي جاء فيها انني قد سعيت منذ بداية العام الحالي مع مسؤول حكومي كبير، بتحويل مبلغ 120 مليون دولار لاستثمارات خارجية. وهذا التدقيق هو من اسهل ما يكون، ويمكن إنجازه خلال أيام طالما كل المصارف والمؤسسات المالية موجودة في لبنان ولا يستدعي الامر الا فقط توجيه أسئلة الى كل المصارف والمؤسسات المالية.

واطلعت فخامة الرئيس أيضا على انني في صدد توجيه طلب الى السفارة الأميركية عبر وكيلي القانوني، للحصول على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة الأميركية لكي اواجه منظمة اوفاك المعنية بهذا الموضوع ، خاصة اذا ما حصلت على نتيجة التدقيق الذي سأطالب مصرف لبنان بإجرائه بناء لتوجيه القضاء اللبناني.

وعلى هذا الأساس، وبحكم خبرتي في المجال الانقسام في لبنان، اعتبر ان جهات لبنانية بالتأكيد، ولست بحاجة لأن أعرف من هي، قد ورطت الإدارة الأميركية بهذه المعلومات المغلوطة، وانا متأكد من ثبوتها، وسأطالب السلطات الأميركية، بأن تتخذ بنفسها إجراءات بحق أولئك الذين سببوا لها هذا الحرج والتورط، والذين أعطوا تلك المعلومات الكاذبة التي تطالنا".

سئل: هل طلبكم للتأشيرة يغني عن احتمال تقدمكم بشكوى مضادة بهذا الشأن؟

أجاب: لا يوجد شكوى مضادة. لك الحق بالمراجعة حسب الأصول. ولكي اراجع، يجب ان اكلف محاميا في اميركا، ولكي اكلف محاميا في اميركا، يجب ان اذهب الى هناك. وبالتالي، بما انه ليس لدي ادنى شك بأن الإدارة الأميركية، واوفاك تحديدا، قد أُدخلت في معطيات ومعلومات مضللة من اجل الاستهداف السياسي، لذلك انا ملزم بطلب هذا الموضوع ، طالما أن القانون الأميركي يتيح ذلك، وانا ساعمل وفق هذا القانون، كما فعلت في قضية الاعتقال السياسي لمدة 4 سنوات، وكلفني الموضوع حربا استمرت من عام 2005 لغاية العام 2018. لكن هذا الموضوع اسهل بكثير، ومتعلق بأرقام يمكن تتبعها. وهذه تحتاج الى مسؤول في مصرف لبنان والقضاء اللبناني، للكشف عن عدم وجود أي شيء وليس فقط أي دليل، يشير او يؤكد او يلمح الى ان اللواء السيد قد قام بأي تحويل من هذا النوع او من أي نوع آخر في العام 2021.

سفير أوكرانيا

دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير أوكرانيا في لبنان ايهور اوستاش Ihor Ostash يرافقه القنصل اندريه كورنيشوك، وعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما عرض السفير اوستاش على الرئيس عون موقف بلاده من التطورات في المنطقة.