النائب القسيس إدكار طرابلسي يُطلِق كتابه الجديد "رحلة الموت... من البيت الأرضي إلى البيت الأبدي"

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وقّع النائب القسيس إدكار طرابلسي كتابه الجديد بعنوان: "رحلة الموت... من البيت الأرضي إلى البيت الأبدي"، على مسرح بيت الطبيب، في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مدير الاعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، وممثل اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام الرائد بلال رمّال، وممثل مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن انطوان قهوجي العقيد انطوان حنا، والعميد الدكتور حسن جوني رئيس كلية فؤاد شهاب للقيادة والاركان، والمطران جورج صليبا، والأب البروفسور سليم دكّاش رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت، وممثلين عن الجامعة العربية المفتوحة وجامعة الشرق الأوسط، ونقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، وممثلي عدد من رؤساء الأحزاب والجامعات والأكاديميين، ورجال دين وشخصيات اجتماعية وإعلامية وحشد كبير من الاصدقاء.

النائب طرابلسي تحدث في كلمة له عن الهدف من تأليف كتابه الجديد الذي يأتي في إطار سلسلة كتب ومؤلفات له ولا سيما "ألمسيح الأعظم" و"أصحاب السيادة"، وقال إن هذا المولود الجديد ثمرة سنوات عدة من البحث عما تناوله الكتاب المقدس عن الموت والقيامة، وعن رحمة الله وعدالته، وعما ورد في عشرات المؤلفات، والحضارات، والأبحاث، وخبرته مع كثيرين قبل مغادرتهم الحياة، وعن تساؤلات الناس عن الآخرة. وأكد طرابلسي أن هذا الكتاب، الذي قدّمه هدية لكل الحاضرين، خارطة طريق لكل منّا تعدّ دربنا نحو المسكن الإلهي الأزلي الذي أعدّه الرب لعباده.

كما كانت كلمة لنقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف والشاعر حبيب يونس والقسيس الدكتور صموئيل خرّاط.

وتخلل حفل توقيع الكتاب ترنيمة للأنسة رينا ساسين.