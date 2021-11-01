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بعد انضمامه حديثاً الى عائلة الاتحاد اللبناني للتايكواندو، زار رئيس الاتحاد اللبناني للعبة الدكتور حبيب ظريفة "سنتر اغباليان الرياضي" (مزهر) حيث يتدرّب لاعبو ولاعبات نادي هومنتمن(بيروت) .

وكان في استقباله عضو اللجنة العليا في هومنتمن هراير ساتوريان والمدرب هامبيك سوساني اللذين رحبا به وجالوا في ارجاء المجمّع الرياضي وشاهدوا تدريبات لاعبي ولاعبات النادي.والقى ساتوريان كلمة رحّب فيها بـ"رأس هرم" التايكواندو في النادي الذي انضم حدبثاً الى عائلة لعبة التايكواندو شارحاً جميع التفاصيل المتعلقة بمزاولة اللعبة في نادي هومنتمن بيروت العريق ونقل اليه تحيات رئيس اللجنة العليا لهومنتمن رافي ممجوغليان الذي غاب لسبب خاص.

بدوره، اعرب ظريفه عن سروره لانضمام النادي الى عائلة الاتحاد وأبدى اعجابه بالمجمّع وبالعدد الكبير للاعبين واللاعبات خاصة الناشئين الذي يزاولون اللعبة متمنياً ،باسم اللجنة الادارية ،التوفيق والنجاح للنادي.