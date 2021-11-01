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اجتماع بين ماكرون وميقاتي عصراً

1
NOVEMBER
2021
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يشارك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في "مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي (COP26) الذي يبدأ اعماله اليوم في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.


ويرأس الرئيس ميقاتي الوفد اللبناني الى المؤتمر والذي يضم وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى. وسيلقي الرئيس ميقاتي كلمة لبنان غدا.



وبعد وصوله الى مقر المؤتمر واستقباله من قبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ومشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سيعقد الرئيس ميقاتي سلسلة اجتماعات ، وفق مواعيد محددة مسبقا مع عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب والاجانب، وهو سيلتقي عصر اليوم بتوقيت بيروت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. كما سيشارك مساء في حفل الاستقبال تكريما لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.


وسيبدأ الرئيس ميقاتي مواعيده اليوم باجتماع مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال، يليه اجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

 


بعد ذلك سيجتمع مع رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز، ثم رئيس وزراء ايطاليا ماريو دراغي، ثم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.


وهذه الاجتماعات تتركز بشكل اساسي على سبل دعم لبنان للنهوض من أزماته. وستأخذ الازمة الحالية مع المملكة العربية السعودية جانبا من الاتصالات.

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