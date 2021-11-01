آخر رسالة للقائم بالأعمال اللبناني لدى الكويت قبيل مغادرته

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قال القائم بالأعمال اللبناني لدى دولة الكويت هادي هاشم، قبل ساعات قليلة على مغادرته " شكراً لكل من سهل مهمتي وساعدني على تحقيق ما استطعت إنجازه خلال سنة من الزمن"، منوّهاً "بفريق عمل السفارة من دبلوماسيين واداريين، ومجلس العمل اللبناني في الكويت، ولجنة الصداقة اللبنانية الكويتية، وكل الأصدقاء من كويتيين ولبنانيين".



كذلك شكر في بيان "معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح، على كل ما قام ويقوم به من أجل لبنان، ونحن نعول عليه وعلى حكمته وبعد نظره ودبلوماسيته لإيجاد المخارج المناسبة لهذه الأزمة العابرة بين لبنان وإخوته في دول الخليج العربي".



أضاف: "الكويت ساحرة، تعشق عمق ثقافة أبنائها وسعة معرفتهم، كما تنحني إجلالاً لفسحة الحرية والديموقراطية الكبيرة التي أرساها حكم آل صباح لها، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومن سبقه من أمراء هذه العائلة الكريمة، المحبة للبنان واللبنانيين".



وختم: "شكرا كويت العز، وعلى أمل اللقاء القريب".