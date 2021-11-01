هل تستمر الامطار..؟ اليكم طقس الأيام المقبلة

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يستمر الطقس المتقلب مع احتمال أمطار محلية بنسبة متفاوتة بين يوم وآخر لغاية ظهر الاربعاء مع درجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية يعود ويستقر بعدها الطقس لعدة أيام.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢١ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا الى غائم احيانا مع احتمال لامطار محلية من حين لآخر

٣- الرياح : متقلبة قوية٤٠ -٧٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ - ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الثلاثاء : متقلب مع احتمال ٦٠٪ امطار محلية والحرارة تنخفض قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة ، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١٢ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً فيما الرياح غربية نشطة ٢٠-٤٠كم/س

الاربعاء : متقلب مع احتمال ٣٠٪ امطار محلية والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة ، من ١٢ الى ٢٣ درجة بقاعا و من ١٢ الى ٢٠ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س يستقر الطقس تدريجياً نهاراً