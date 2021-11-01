الوطن السورية: الأردن يسمح بدخول السياح من سورية

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الوطن السورية: كشف وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني لـ«الوطن» عن وجود طلبات مقدمة من عدد من دول العالم لتسيير رحلات سياحية إلى سورية، منوهاً باستقبال المعنيين في وزارة السياحة أول من أمس مجموعة سياحية إيطالية كانت تزور دمشق وحلب.

ووصف مرتيني الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إعلان شركات السياحة في بعض الدول الأوروبية تسيير رحلات سياحية إلى سورية العام المقبل، بأنه من حيث المبدأ خطوة مشجعة على الصعيد الاقتصادي، تدل على أن قطاع السياحة مقبل على انتعاش في قادم الأيام، ليعود كأحد أهم روافد الدخل الأساسية للناتج المحلي، كما أنه دليل على مدى تعطش السائحين لزيارة سورية.



وتحدث مرتيني عن الحركة السياحية مع الأردن بعد إعادة فتح معبر نصيب – جابر، وقال: «نحن وبمجرد إعادة افتتاح المعبر، أصبح من المتاح للأفراد والمجموعات السياحية بالدخول إلى الأراضي السورية»، موضحاً أن «العلاقات الشعبية لم تنقطع يوماً بين سورية والأردن».



ونوه مرتيني بأهمية فتح الحدود بين البلدين واستئناف الزيارات وخاصة عن طريق البر لما له من أثر إيجابي كبير، مذكراً بأنه وقبل الحرب الإرهابية على سورية، كان هناك أكثر من مليوني زائر إلى سورية هم من الدول العربية المجاورة، العراق ولبنان والأردن.



وتدوالت وسائل إعلام أردنية أمس، قرراً لوزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حول السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة، بعد قيام المكاتب ‏السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه ‏المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقاً، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي ‏استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد.



كما تناقلت وسائل إعلامية أوروبية، أمس، أن وكالات سفر أوروبية أعلنت استئناف رحلاتها السياحية إلى سورية، وذلك بعد توقفها منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية قبل أكثر من عشر سنوات، حيث أعلنت شركة «Soviet Tours» ومقرها العاصمة الألمانية، برلين، تقديم رحلات سياحية إلى سورية العام المقبل، وذلك حسبما نقل موقع إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».



كما أعلنت شركة «Rocky Road Travel» السياحية، ومقرها برلين، في منشور عبر موقعها الرسمي عن تنظيم رحلات خاصة وجماعية إلى سورية، لعامي 2021 و2022، سواء لرحلة اليوم الواحد إلى دمشق، أم رحلة مدتها 15 يوماً إلى سورية بأكملها.



وبين الإعلان وجود جولتين جماعيتين مقررتين حالياً في الربيع، مع إمكانية ترتيب جولة لأي عدد من الأشخاص في أي تاريخ.