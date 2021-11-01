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عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 تشرين الثاني 2021

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الأخبار: تيار«المستقبل»: صدمة وتصدّع

ميقاتي يتوجه غرباً: غطّوني أو أستقيل

لبنان يرفض الابتزاز والسعودية تهدد بعقوبات

سقوط ميداني لمأرب وصافر... والسعودية تطيح «الاخوان» لتوحيد الجنوبيين

 

 

 


الديار: بالأرقام... هذه أبرز التداعيات الإقتصادية للأزمة مع المملكة العربية السعودية
فيول العراق في خطر... وإستجرار الكهرباء والغاز من الأردن رهن العاصفة الحالية
أبعاد الأزمة تتخطّى استقالة قرداحي وتطال مواقف لبنان السياسية والديبلوماسية

 

 

 

نداء الوطن: ميقاتي يعوّل على ماكرون... والسعودية لا ترى "جدوى" من لبنان "الإيراني"
"حزب الله" يغرز "الخنجر اليمني" في خاصرة الحكومة: قرداحي "يمثّلني"!

 

 



البناء: الأزمة مع السعودية مفتوحة… والحكومة باقية رغم تراكم الأزمات… وقرداحي باق / واشنطن مع الاستقرار وبقاء الحكومة ولن تتدخل… والرياض: الأزمة مع حزب الله / ميقاتي لمظلة حماية دولية… وصفي الدين: لو كان القرار لنا لما تجرأ أحد على لبنان /

 

 

 


اللواء: الرياض لمعالجة ارتهان البلد لإيران.. ومصير الحكومة يتقرَّر «في قمة المناخ»!
رعونة سياسية تحمي «تهوُّر قرداحي» والانقسام الوزاري يُهدِّد برنامج الكهرباء والغاز ومفاوضات الصندوق

 

 

 

النهار: السنة السادسة: التحكّم الكامل لـ "حزب الله"

 

 

 

 

الجمهورية: وساطة أميركية لاحتواء الأزمة

 

 

 


l'orient le jour: Le Hezbollah aggrave l’impasse avec les monarchies du Golfe

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