living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 1 تشرين الثاني 2021

1
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قرأت مصادر دبلوماسية في الموقف الأميركي الرافض للدخول على خط الخلاف اللبناني- السعودي إشارتين، واحدة تعني غياب التبني الأميركي للموقف السعودي والثانية تعني عدم الاستعداد للضغط على السعودية لتغيير موقفها، بالتالي فتح الباب لبقاء الأزمة بانتظار تطورات أكبر منها


خفايا

توقع مرجع سياسي أن تستمر الأزمة بين لبنان والسعودية إلى حين تبلور التسويات الإقليمية التي تفتح الباب لتسوية لبنانية تكون السعودية فيها في الموقع الذي احتلته في اتفاق الطائف، ولم يستبعد أن تكون سورية شريكها في التسوية مرة أخرى بموافقة أميركية

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

إنشغل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالطلب من مختلف الجهات السياسية والهيئات الاقتصادية والقطاعات النقابية الاعلان عن مواقف مؤيدة لاستمرار الحكومة ورافضة لاستقالتها. وأُخِذ عليه أنه لم يقطع مشاركته في قمة المناخ ويرجع إلى لبنان واكتفى بتكليف وزير الخارجية متابعة المشكل الكبير مع المملكة العربية السعودية.

 

قررت مرجعية سياسية معاودة الترشح الى الانتخابات المقبلة لعدم فتح ملف وراثتها السياسية.

 

تعتقد أوساط مراقبة أن رفض "حزب الله" استقالة الوزير قرداحي يعود إلى قناعة لديه بأن هناك مؤامرة متجددة عليه من تحقيق المرفأ إلى أحداث الطيونة إلى العقوبات الأميركية الجديدة، وصولاً إلى القرار السعودي والخليجي قطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان ولذلك تشدّد في الرفض.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
أدّى تردد كبار المسؤولين اللبنانيين في إعطاء بوادر الأزمة مع السعودية الأهمية اللازمة، إلى تفاقم تطوراتها والوصول إلى النتائج الكارثية الراهنة!


غمز
جرت إتصالات بعيدة عن الأضواء مع مسؤولين في بعض عواصم القرار الدولي للتدخل مع العاصمة السعودية، ولكن لم تحقق النتائج المرجوة منها!


لغز
تم تحذير مسؤول لبناني بارز من مغبة السكوت على تصريحات قرداحي، ولكنه لم يتعامل مع تلك التحذيرات بالجدية المناسبة!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout