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الأخبار: صفي الدين: الهجمة السعودية «مفتعلة»... لا «تضحكوا على العالم»

1
NOVEMBER
2021
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الأخبار: أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفي الدين، اليوم، أن الهجمة السعودية على وزير الإعلام جورج قرداحي «مفتعلة».


وقال صفي الدين، من بلدة البيسارية الجنوبية، إن «ما تفعله السعودية اليوم في لبنان، هي تدين نفسها به، لأنها تريد أن تقول أنا الذي خرّب البلد وأحاصره، وهم وراء هذا التهديد، إذ يريدون أن يقولوا للبنانيين أن حياتكم ومعيشتكم ومستقبلكم بأيدينا».

 

ورأى صفي الدين أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان «يعيش اليوم حالة من القلق، وسوف يواجه مأزق كبير بعد سقوط مأرب والخوف والقلق من ضياع كلّ الأوهام التي جاء بها، وهذه الخشية هي جزأ مما يواجهه لبنان، وفشّة خلق باللبنانيين».

 

وحول ادّعاء السعودية أن حزب الله مسيطر أو مهيمن أو يفرض سيطرته على لبنان، قال صفي الدين إن حزب الله «بعيد عن كل هذه الأدبيات، وهي أدبياتكم أنتم، والهيمنة والتسلط والتهديد والوعيد والضغط من أساليبكم»، مضيفاً: «لو أن حزب الله مهيمن على لبنان، لكنت رأيته لبنان آخر، نحن شركاء فيه ولا تضحكوا على العالم».

 

وعن الحكومة، شدد صفي الدين على أنها «حاجة»، مشيراً إلى أنها «يجب أن تقوم بأقلّ الواجبات بالحدّ الأدنى مما هو فيه». وقال إن «من يعمل على توجيه الضغوطات والرسائل واختلاق الأزمات من أجل أن تفرط هذه الحكومة أو من أجل أن تتعطل، أو من أجل أن يضرب الاستقرار في لبنان، أو من أجل الضغط بعقوبات أميركية، أو سعودية، أو غير ذلك، هو الذي يريد أن يخرّب لبنان».

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