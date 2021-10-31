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اشار النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية تيموثي بيتس الى ان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون خصص لنا وقتاً كبيراً هو وأركانه وأجرينا مناقشات عميقة حول الدعم الأميركي الذي قدمناه للجيش سابقاً وتكلمنا عن حاجاتهم الحالية، ونحن قدمنا مساعدة أمنية بقيمة 240 مليون دولار من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين ومن جهتنا كوزارة خارجية أميركية قدّمنا مساعدات عسكرية بقيمة 187 مليون دولار لتأمين المعدات والتدريب.

واوضح بيتس في حديث تلفزيوني، بانه لم نتكلّم مع قائد الجيش عن أمور محددة ولا أريد الخوض في تفاصيل محادثاتنا الدبلوماسية لكن بالإجمال تكلمنا عن الوضع الحالي للجيش اللبناني، مع العلم بان كل مساعداتنا مراقبة ودافعو الضرائب الأميركيون الذين يوفرون الموارد المالية لمساعدة شركائنا الخارجيين يطالبون بذلك لذا نحرص أن تخضع كل مساعداتنا للمحاسبة ونعمل عن كثب للتأكد من استخدام مساعداتنا بشكل صحيح.

ولفت الى ان سلطة السحب الرئاسية هي سلطة خاصة يتمتع بها الرئيس للاستجابة لأوضاع طارئة وصدر مؤخراً إعلان عن سحب رئاسي بقيمة 47 مليون دولار للجيش اللبناني، ومساعدتنا للجيش اللبناني ليست لأي هدف سياسي على الإطلاق وهي مخصصة لمساعدة القوى الأمنية الشرعية في لبنان ونحن لا ندعم الإرهابيين.

واوضح نائب مساعد وزير الخارجية بان موقفنا من حزب الله معروف ولم يتغيّر لكن هناك قوة أمنية شرعية وحيدة في لبنان وهي القوة التي ندعمها لأنها تدعم كل الشعب اللبناني. اضاف "لا أعرف ما هي حدود سلطات التدقيق لدى الحكومة اللبنانية، لكن هناك وثائق لكل عملية إنفاق في هذا النوع من الحسابات والأموال ونحن نطلب الوثائق لكل عملية إنفاق".