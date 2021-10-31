واشار الى ان لبنان يمر بوقت عصيب الآن بسبب الأزمة الاقتصادية وهي أزمة لا يستفيد منها سوى الإرهابيين واللصوص والمجرمين، ونحن نتطلع لرؤية ما يمكننا فعله لمساعدة هذا البلد على تخطي هذه المرحلة والولايات المتحدة تحاول المساعدة بكل الطرق المتاحة.