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سلام: كلنا امل ان يتمكن الرئيس ميقاتي من فتح نافذة أمل

31
OCTOBER
2021
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شرح وزير الاقتصاد امين سلام ما قامت به خلية الأزمة بدأت سلسلة من الاتصالات وتوالصت مع الوزير جورج قرداحي والجهات المعنية وطالبت ان يكون الحسّ الوطني هو العمود الفقري في الحلّ وان يقوم الوزير قرداحي ما يراه مصلحة الوطن في الظرف الدقيق الذي نحن فيه من باب الحرص على الوطن، مشيرا الى انه تم تشكيل خلية ازمة بارشاد من الرئيس ميقاتي ومنذ اللحظة الاولى كان الحرص على بعث رسالة ايجابية الى دول التعاون الخليجي ان الحكومة تحرص على حسن العلاقة وتواصلنا مع السفراء العرب قبل مغادرتهم واعلمناهم اننا نسعى جاهدين للوصول الى حلول جذرية.

وقال في حديث عبر الـLBCI: "كلنا امل ان يتمكن الرئيس ميقاتي في لقاءاته في الخارج ان يتمكن من فتح نافذة أمل ففي الداخل تلقينا الجواب من الوزير قرداحي الذي اعلن انه لن يستقيل، مشدداً على ان البلد لا يحتمل حتّى الحديث عن استقالة الحكومة وحتّى الجهات الخارجية حذّرت من هكذا خطوات.

وتابع أنّ التصريحات السياسية في الداخل التي تلت الخطوات المتخذة من قبل دول الخليج لم تساعد في الحلحلة، مشيراً الى ان الوزراء يعملون داخل وزاراتهم وعملهم لم يتوقّف ولكن الاحداث التي حصلت تباعا لم تساعد في استمرارية انعقاد الجلسات والرئيس ميقاتي اكد ان سيحرص بعد عودته الى عودة المجلس للانعقاد.

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