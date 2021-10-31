وزير الخارجية: " قساوة سعودية لا نتفهمها"

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قال وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب: "لم يعد هناك وجود للخلية التي "انتهى أمرها" نتيجة فشلها ونحن الآن جميعاً على اتصال مع الرئيس ميقاتي".



وأضاف بوحبيب في حديثه لـ"الجديد": "الخلية فشلت لأن الأزمة أصبح أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضاً وهي لن تجتمع مرة أخرى".



وتابع, "هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار "وما عملنا حوار". أخاف على جورج قرداحي "أنو يطلع كبش المحرقة" والاحتمال لا يزال موجوداً".

وأردف, "الحكومة باقية وبحسب ما علمت من الرئيسين عون وميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها. التعويل في بقاء الحكومة يبقى على الداخل".



وتابع وزير الخارجية اللبنانية حديثه قائلًا: "أقول لوزير خارجية السعودية حزب الله مكوّن أساسي في لبنان لكنه ليس كل لبنان ولا يهيمن على لبنان. لن نقبل أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار".