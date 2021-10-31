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أشار وزير العمل مصطفى بيرم، إلى "أننا مع العلاقت الأخوية مع الأشقاء العرب، ضمن ثوابت السيادة والكرامة والإحترام المتبادل"، موضحاً أنه "من يتابع الأحداث، يعرف أن السعودية تعتبر أن الأمر ليس مسألة تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي".

وأكد في حديث تلفزيوني، أن "لبنان لديه الكثير على الأمة العربية، لأنه صنع العزة والكرامة والإنتصارات"، مشدداً على أنه "لا يوجد جو إستقالة للحكومة".

ولفت بيرم، إلى "أننا نعمل ضمن لجان وفي نشاط مستمر، فلا يحق لنا التوقف عن العمل"، ورأى أن "الوضع العمالي في لبنان ليس على ما يرام".