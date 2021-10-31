وكشف أنه "قسمنا العمل في لجنة المؤشر إلى قسمين"، مشيراً إلى أنه "الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، يكفي فقط لصفيحتي بنزين، وهذا أمر غير مقبول".