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الأدوية المدعومة تصل تباعاً... ماذا عن الباقي؟

31
OCTOBER
2021
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بعدما عانى مرضى السرطان والأمراض المزمنة والمستعصية الأمرّين، بسبب نقص الأدوية اللازمة لمواصلة علاجاتهم، بشّر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اللبنانيين منذ أيام بأن "نهاية هذا الأسبوع ستشهد انفراجاً بوصول معظم ادوية الأمراض السرطانية والمناعة الى لبنان".
 
وأوضح أن "مصرف لبنان وافق على إعطاء موافقات مسبقة للاستيراد وعلى فتح اعتماد بقيمة ستين مليون دولار كي يؤمن المستوردون الأدوية"، كاشفاً أنها "لن تباع بل ستوزع مجاناً من قبل وزارة الصحة". فما جديد استيراد الأدوية المدعومة؟ وهل بدأت الشحنات بالوصول إلى لبنان؟ 
 
نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أكّد لـ"المركزية" "وصول جزء من هذه الأدوية هذا الأسبوع، لكن الكميات الأكبر ستصل الأسبوع المقبل وتليها شحنات أخرى تصل تدريجاً كل أسبوع، وحجزت الطائرات الخاصة لها"، لافتاً إلى أن "في الإجمال يمكن أن تغطي الأصناف المستوردة الحاجة لما بين الشهرين والنصف والثلاثة إذا تم ترشيد الاستعمال". 
 
وأشار إلى أن "وزير الصحة تفاهم مع مصرف لبنان على عدد كبير من النقاط حول تأمين المبالغ اللازمة للقطاعين الدوائي والصحي والأمور سائرة حسب اتفاقهما". 
 
أما بالنسبة إلى الأدوية غير المدعومة، فقال: "بشكل عام الأصناف على اختلافها موجودة وتسلّم للأسواق، ولاحظنا تراجعاً في الطلب عليها، وهذا كان متوقعاً بسبب ارتفاع أسعارها، وتراجع قدرة المواطن الشرائية، أو حتى نتيجة وقف التهريب أو التخزين. ولا تصلنا شكاوى أن الأدوية غير المدعومة مقطوعة"
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