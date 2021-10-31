سلطنة عُمان تعلّق على الأزمة مع لبنان: لضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد

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أعربت سلطنة عُمان تعرب عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية، ودعت الجميع إلى "ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم".

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: "تعرب سلطنة عُمان عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية".

وأضاف البيان: "وتدعو الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".