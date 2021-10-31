عناوين الصحف ليوم الأحد 31 تشرين الأول 2021

A + A -

الديار: ازمة مفتوحة بعد القطيعة السعودية ... وحلول حول «استقالة طوعية» لقرداحي

جرعة فرنسية ـ اميركية لميقاتي تغطي بقاء الحكومة لتفادي الفوضى واجراء الانتخابات

فرنجية من بكركي: لن نقدم فدية لأحد ... وحزب الله: الهجمة السعودية ابعد من قرداحي

النهار: تخبّط في مواجهة العاصفة الخليجية وتوسيط أميركا

الأنباء الكويتية: الكويت والإمارات تنضمان إلى السعودية والبحرين بسحب السفراء وديبلوماسيين وقطر تستنكر «التصريحات غير المسؤولة»

القطيعة الخليجية للبنان تتسع.. والأزمة تشتد



الشرق الأوسط: عزلة لبنان الخليجية تشتد

بعد انضمام الإمارات والكويت إلى المقاطعين جراء «أزمة قرداحي»



الوطن السورية: تصعيد خليجي غير مسبوق رداً على «قرداحي».. والرياض: السبب هيمنة حزب اللـه! .. محفوظ لـ«الوطن»: مبالغة كبيرة قد تؤدي إلى نوع من الفتنة الأهلية