الشرق الأوسط: تصريحات قرداحي كانت القشة التي قصمت "ظهر البعير"

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الشرق الأوسط: علمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولين لبنانيين باشروا اتصالات مع مسؤولين دوليين للتوسط مع دول مجلس التعاون للخروج بـ«حلول» للأزمة. وقالت مصادر إن لبنان طلب مساعدة أميركية وفرنسية بهذا الخصوص، فيما أبلغت مصادر دبلوماسية عربية «الشرق الأوسط» أن {دول الخليج كانت واضحة في بياناتها حول المآخذ على الأداء اللبناني، خصوصاً أن تصريحات قرداحي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير». وحثت مصادر دبلوماسية غربية على أن تبقى القنوات الدبلوماسية مفتوحة، فيما قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إن مسؤولين دوليين طلبوا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «عدم التفكير في الاستقالة».