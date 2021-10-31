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الديار: "المقاومة والممانعة": منذ تولي بن سلمان مقاليد الحكم قاد مسارا عدائيا ضد لبنان

31
OCTOBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

حمل مصدر سياسي بارز في فريق المقاومة والممانعة على القيادة السعودية ونهج ولي العهد الامير محمد بن سلمان ضد لبنان وقال لـ»الديار» امس انه منذ توليه مقاليد الحكم قاد مسارا عدائيا ضد لبنان مستعرضا كيف حجب الثلاثة مليارات دولار التي كان قررها الملك عبد الله بن عبد العزيزعام 2015 وشطب في هذا الاطار دعما ماليا بقيمة 250 مليون دولار كان يفترض ان يقدم للقوى الامنية اللبنانية وكيف احتجز الرئيس سعد الحريري خلال ترؤسه للحكومة اللبنانية ضاربا بعرض الحائط كل القيم والاعراف والقوانين ومنتهكا السيادة اللبنانية».


ورأى المصدر ان هذا النهج الذي اتبعه الامير محمد بن سلمان تجاه لبنان كان بمثابة اعلان الحرب عليه ومحاولة تأديبه لافتا الى ان قضية موقف الوزير قرداحي الذي صرح به عن حرب اليمن قبل ان يتسلم وزارة الاعلام بأسابيع ليس سوى عذر لاستكمال هذا النهج وهو بطبيعة الحال ليس سببا للموقف السعودي وخطوته التصعيدية الجديدة».

 

واستبعد المصدر ان تعدل الرياض موقفها ونهجها هذا حتى لو استقال قرداحي لافتا ان كلا من الكويت والامارات قد تتخذ في مثل هذا الحال موقفا يتراجع عن خطوتهما الاخيرة.

الديار
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