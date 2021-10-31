الديار: تمايز في مواقف دول الخليج تجاه لبنان... لا غطاء اميركيا او اوروبيا للاطاحة بالحكومة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في ظل اجواء الحذر والترقب التي سادت خلال الساعات الماضية قال مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» مساء ان الوقائع التي سجلت منذ اعلان القرار السعودي تجاه لبنان اكدت ما يلي:

1- ان تطيير الحكومة غير وارد ولا يحظى بفرصة لا داخليا ولا خارجيا خصوصا ان سقوطها يعني الذهاب الى المجهول والفراغ الكبير.

2- لا غطاء اميركيا او اوروبيا للاطاحة بالحكومة.

3- تمايز في مواقف دول الخليج في مقاربة قرار القطيعة الديبلوماسية مع لبنان وتشديد الضغوط عليه. فقد تماثلت الكويت والبحرين بخطوتين مماثلتين لخطوة السعودية بينما استدعت الامارات ديبلوماسييها ولم تطلب من السفير اللبناني مغادرتها. اما قطر فاكتفت ببيان تدعو فيه الحكومة اللبنانية لرأب الصداع مع الاشقاء. ولم تتخذ سلطنة عمان كما هو متوقع اي موقف في هذا الشأن.



4- بدا من خلال المواقف والتحركات التي سجلت على الصعيد المحلي ان المحاولات بقيت تحت سقف طلب استقالة الوزير قرداحي رغم مطالبة بعض المتشددين غير المؤثرين باستقالة الحكومة.