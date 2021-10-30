وزير الخارجية السعودي: الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة «حزب الله»

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أوضح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت أنه "ليست هناك أزمة مع لبنان بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة إيران، مشيرا الى أن "هيمنة حزب الله على النظام السياسي في لبنان تقلقنا".

ورأى في حديث لقناة "العربية"، أن "الأزمة مع لبنان ترجع أصولها إلى التكوين السياسي اللبناني الذي يعزز هيمنة جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران ويتسبب في استمرار عدم الاستقرار"، معتبرا أن "هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى".



واذ أكد أن الممكلة لا تتدخل في لبنان ولا تملي عليه شيئا"، لفت الوزير السعودي الى اننا "سندعم أي جهود لإصلاح شامل يعيد لبنان إلى العالم العربي".

وتابع الأمير فيصل، مفسرا أن "القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي، مضيفا: "من المهم أن تصيغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله".

واكد أن "الحوار مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن لبنان".

وكانت المملكة العربية السعودية ودول عربية خليجية أخرى طردوا مبعوثين لبنانيين بعد تصريحات وزير الخارجية جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

ويذكر أن الخلاف الدبلوماسي يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.