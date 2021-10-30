living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الخارجية بعد اجتماع خلية الازمة: المسؤولون الدوليون طلبوا من ميقاتي عدم التفكير في الاستقالة

30
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ترأس وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب اجتماع خلية الأزمة للتباحث في مخرج للأزمة الديبلوماسية اللبنانية السعودية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام المولى وزير الاقتصاد امين سلام وزير المالية يوسف خليل وزيرالتربية والتعليم العالي عباس حلبي ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.
وانضم القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز الى الاجتماع بعد ساعة من بدء انعقاده.
بعد الاجتماع صرح الحلبي: "حريصون على تأكيد المبادئ التالية:
اولا الحرص الزائد على العلاقات الطيبة التي تجمع لبنان والحكومة اللبنانية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما المملكة العربية السعودية التي للبنان معها روابط تاريخية لا تنفك عراها مهما گانت الظروف.
من وجهة نظرنا نحن حريصون على تأكيد التزامات لبنان تجاه العالم العربي وتجاه المملكة العربية السعودية بغية مأسسة هذه العلاقات والنظر وتوقيع الاتفاقيات السابقة المعدة والتي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.
ثانيا، إننا نرغب ايضا في معالجة تداعيات هذه الازمة بما يكفل استمرار هذه العلاقات واستيعاب نتائجها، كما يكفل ضرورة إبقاء لبنان في الحضن العربي الذي هو حريص عليه .

ثالثا، ان العمل الحكومي مستمر ولا يمكن، بالنظر لصعوبة الاوضاع في لبنان ترك هذا البلد من دون حكومة، بالرغم من الاعباء الملقاة على عاتقها، والازمات التي تواجهها ومحدودية الوسائل التي تتوفر بين يديها، ولكن الحكومة اللبنانية مستمرة في عملها. والخلية ستبقى في حال انعقاد دائم حتى معالجة كل الامور المترتبة عن الازمة الراهنة.
واضاف: "من هنا ندعو وسائل الاعلام الى عدم المراهنة عل. أخبار قد لا تكون دقيقة وتساهم في تصعيب الموقف، ونوجه للجميع ضرورة التمتع بأعلى قدر من الحس الوطني والمسؤولية الوطنية لاستيعاب هذه النتائج حتى لا تتردى العلاقات أكثر عن طريق بعض التحليلات، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التشاور".
وقال بو حبيب، ردا على سؤال : "ان الرئيس ميقاتي على تواصل دائم معنا، وقام باتصالات دولية وسيجتمع في غلاسكو مع مسؤولين دوليين بشأن هذه القضية، وكل من تم التواصل معهم طلبوا من الرئيس ميقاتي عدم التفكير بالاستقالة".
وذكر الوزير بوحبيب ان المملكة العربية السعودية ان قراراتها لن تؤثر على الوجود اللبناني في المملكة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout