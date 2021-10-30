بعد العقوبات على اللواء السيد.. جاء رد حزب الله!

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صدر عن حزب الله البيان التالي:‏

إن القرار الأمريكي الصادر بحق سعادة النائب اللواء السيد جميل السيد هو قرار ظالم ومشبوه ومُدان، وهو استهداف سياسي واضح لشخص النائب السيد وموقعه الوطني ومواقفه الواضحة والحاسمة في القضايا الوطنية وخصوصاً في الصراع مع العدو الإسرائيلي والدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومشروع بناء الدولة الحقيقية فيه.

إن ما قدّمه النائب السيد في المؤتمر الصحافي يوم أمس من عرض متماسك ومتين وما طرحه من أسئلة وما طالب به من أدلة ووثائق يشكل حجة قوية في مواجهة كل أولئك الظالمين المعتدين عليه وعلى من يمثل وما يمثل.

إننا في حزب الله إذ ندين ونستنكر هذا الاعتداء الأمريكي الجديد نرى في ذلك وسام شرف يعلق على صدر النائب جميل السيد ويثبت حضوره الراسخ في طليعة المقاومين الأحرار المدافعين عن شرف هذه الأمة في مواجهة الهيمنة والإذلال والاستكبار الذي يمارسه الشيطان الأكبر كل يوم.