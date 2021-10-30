أرسلان: الذي حصل لا يرقى إلى مستوى تعكير هذه العلاقة..

A + A -

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نتمسّك بالعلاقة التاريخية الخاصة التي تربطنا بالمملكة العربية السعودية منذ أيّام الملك الراحل عبد العزيز وصولاً إلى الملك سلمان وبعلاقة لبنان بمحيطه العربي، ونؤكد حرصنا على تطوير هذه العلاقة وتمتينها خصوصاً أنّ الذي حصل لا يرقى إلى مستوى تعكير هذه العلاقة".

وأضاف: "من هذا المنطلق ندعو الأخوة في المملكة بشكل خاص والعرب بشكل عام إلى إعادة النظر في الاجراءات التي اتخذت، حيث أننا نودّ أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع محيطنا العربي".