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رابطة معلمي التعليم الأساسي تدعو الى انتخابات هيئة إدارية جديدة

30
OCTOBER
2021
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دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي في اجتماعها الذي عقدته مساء الجمعة 2021/10/29 إلى البدء بإنتخابات المندوبين في المدارس الرسمية اعتبارا من منتصف شهر تشرين الثاني على أن تُجرى انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة في 2022/1/30، وأصدرت بيان أكدت فيه أن التلكؤ والتأخير في تنفيذ الوعود التي أعطيت للمعلمين لا يخدم استمرار العام الدراسي، وعليه فإن المطلوب هو التالي:

1) أن تسارع الحكومة إلى إصدار القرار اللازم المتعلق بتقديم مساعدة مالية نصف أساس الراتب شهريا الى حين تصحيح الأجور وأيضا رفع بدل النقل اعتبارا من أول تشرين الأول.

2) أن تعمل وزارة التربية على دفع الدعم المالي من الدول والجهات المانحة (٩٠$) بأسرع ما يمكن وبأبسط الطرق إلى مستحقيها في القريب العاجل.

3) أن تقوم وزارة التربية بوضع برنامج زمني قصير المدى لتوزيع مادة المازوت المدعوم ومواد التعقيم والوقاية والدعم الذي ستخصصه لصناديق المدارس من الدول المانحة لا سيما أن العام الدراسي شارف على إنهاء الشهر الأول منه.

4) ان يقوم مصرف لبنان بإصدار التعميم الملزم والضغط على المصارف كافة لرفع سقف السحوبات من حسابات صناديق المدارس ولدفع رواتب المعلمين وملحقاتها مرة واحدة.

5) ان يتم الإسراع باصدار قرار رفع سقف الإنفاق لشراء الادوات والمواد التشغيلية في المدارس من خلال اللجنة المالية في المدرسة تماشيا مع ارتفاع الأسعار.

6) تؤكد الرابطة على الزملاء المديرين في المدارس الرسمية ضرورة الإسراع في تسجيل المعلومات المطلوبة بالكامل على برنامج sims لنزع ذريعة التأخير في صرف 90$ ولضمان دفع أجور المتعاقدين شهرياً.

إن الرابطة إذ تأمل أن تتم المسارعة إلى معالجة النقاط الواردة وهي ليست تعجيزية ترى أن العام الدراسي يتأرجح بين التعطيل والإستكمال في ظل إنعدام الإستقرار المعيشي للمواطنين عامة والمعلمين خاصة.

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