الخارجية الأميركية عن "العقوبات": الأدلة موجودة

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أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرج, ان "العقوبات الأميركية لا يتم نشرها بطريقة عشوائية دون معلومات دقيقة وبحث عميق فالأدلة موجودة في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية باللغتين العربية والإنكليزية ".

وفي حديث لـ قناة "الجديد", قال: "الشعب اللبناني الذي نزل إلى الشارع هو الذي طالب بمحاسبة هذا الفساد وعدم إحترام سيادة القانون وليس فقط المجتمع الدولي والعقوبات هدفها التضامن مع اللبنانيين".

وأضاف, "بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية".

ولفت وربيرج, إلى أن "الحكومة الأميركية تعمل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم للحكومة اللبنانية ونحن ننتظر منها الشفافية والمحاسبة".