تغريدة جديدة من السفير السعودي بشأن لبنان.. هذا ما أكّد عليه

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نشرَ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، أكد فيها حرص المملكة على المواطنين اللبنانيين المقيمين لديها.

وفعلياً، فإن تغريدة البخاري استندت إلى موقف وردَ في بيان وزارة الخارجية السعودية الذي صدر يوم أمس بشأن لبنان، والذي تم الإعلان فيه عن الطلب من سفير لبنان في المملكة فوزي كباره، مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.

ويشيرُ الموقف الذي شدّد عليه البخاري من جديد إلى أنّ "حكومة المملكة العربية السعودية تؤكد حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة".