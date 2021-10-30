الجمهورية: رفع الأجور بالمواربة.. وخزنة الدولة فارغة

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كتبت رنى سعرتي في الجمهورية:

بعد ان أصبح يقيناً انّ تصحيح الاجور ورفع الحدّ الأدنى لن يحصل وسيُستبدل بمساعدة طارئة من قِبل اصحاب العمل للأجراء، لا تدخل في احتساب تعويضات نهاية الخدمة، بدأت التساؤلات والانتقادات لهذا القرار، بعد ان كشف وزير العمل مصطفى بيرم، انّه سيتمّ دفع مبلغ مالي مقطوع لموظفي القطاع الخاص بمعزل عن الشطور.

يتمحور الخلاف حالياً، والذي من المفترض ان يُناقش في الاجتماع المقبل للجنة المؤشر يوم الاربعاء، حول مبدأ المساعدة الطارئة الشهرية التي حُدّدت بمليون و325 الف ليرة، حيث يطالب وزير العمل مصطفى بيرم بأن تكون مخصّصة لجميع الموظفين والعاملين الذين تقلّ رواتبهم عن 4 ملايين ليرة لبنانية، بينما يريد الاتحاد العمالي العام ان تطاول أصحاب الرواتب ما دون الـ5 ملايين ليرة، في حين تسعى الهيئات الاقتصادية منحها لمَن يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور أي 675 ألف ليرة.

في هذا الاطار، أوضح الخبير الاقتصادي بيار الخوري لـ»الجمهورية»، انّ انعكاسات المساعدة الطارئة او تصحيح الاجور في القطاع العام أولاً، سلبية جدّا على التضخم، لأنّ الدولة تنفق من «خزنة فارغة»، أي انّها ستقوم بتمويل كلفة المساعدة من خلال زيادة العجز.

ورغم انّ رفع بدل النقل والمِنح المدرسية وإعطاء مساعدة طارئة هي حق لا يمكن إنكاره للعامل، إلّا انّ لا يمكن لربّ عمل مفلس ان يمنحه إيّاه. «فكيف بالأحرى إذا كان ربّ العمل يملك القدرة على طباعة الاموال والتأثير سلباً ومن جديد على العامل، من خلال زيادة التضخم على المساعدة الطارئة التي منحها؟».

وذكّر الخوري بتجربة سلسلة الرتب والرواتب السابقة التي أدّت الى موجتين من التضخم، واحدة لدى إقرار السلسة واخرى عند دفعها.

واشار الى انّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يوصيا الحكومة بزيادة الاجور او إعطاء مساعدة اجتماعية، بل شدّدا على ضرورة إنشاء شبكة امان اجتماعي، «وهذا موضوع مختلف تماماً».

واعتبر انّ ما تقوم به الطبقة الحاكمة حالياً، كونها في مأزق لا يمكّنها من زيادة الاجور ولا بالإبقاء على الرواتب الحالية مع تراجع القدرة الشرائية، هو «جرعة من التخدير» على مشارف الانتخابات، ستتحول حتماً لدى تطبيقها، الى تضخم.

اما بالنسبة للقطاع الخاص، اعتبر الخوري، انّ المؤسسات التي تملك الإمكانية على الاستمرار والصمود، قد توصلت مسبقاً الى تسويات مع عمالها، وزادت الرواتب. اما المؤسسات التي لا تملك القدرة والتي تعاني للصمود ولا تملك مكونات الاستمرار، لم يعد في إمكانها مواصلة اعمالها و»استعباد» موظفيها، «لأنّ المؤسسة التي ما زالت تسدّد رواتب لا تتعدّى مليوناً ونصف مليون ليرة او مليوني ليرة، تمارس نوعاً من «العبودية» على موظفيها، «والأجدى بها الإقفال».

واشار الى انّ العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص والتي لا تطالها القوانين، هي مشكلة اساسية، حيث كانت نسبة العمالة غير الرسمية قبل الأزمة مقدّرة بـ40%، وقد بلغت اليوم 60 %.