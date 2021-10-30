«الجمهورية»: هل يريد أصحاب المصارف إعادة الثقة بالقطاع المصرفي أم لا؟

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كتب فادي عبود في الجمهوريّة يقول:

لا تزال المصارف مصرّة على اعتماد الغموض وانعدام الشفافية في التعامل مع مودعيها، فلا تفصح عن وضعها المالي بعد مرور سنتين على الأزمة، في الوقت الذي تستمر في احتجاز ودائع الناس .

صرّح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 2 تشرين الأول 2020، أنّ «الأزمة الحادة باتت وراءَنا، وأنّ مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءات المتاحة قانوناً، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد». اما رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير فقد صرّح في 8 ايلول 2021، «انّ المصارف غير مفلسة وقادرة على تمويل الانتعاش الاقتصادي».

يمكننا الاستنتاج أنّ المصارف نجحت في احتواء الأزمة وتحقيق الارباح، وخصوصا انّها تقوم بإجراءات عدة لاستعادة خسائرها على حساب المواطن المودع. وللتذكير، فإنّ بعض هذه الإجراءات هي: